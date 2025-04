Enquanto William viajou para o Vaticano para representar o rei Carlos III no funeral do Papa Francisco, o príncipe Harry foi visto num evento em Beverly Hills - os prémios Living Legends of Aviation Awards.

A notícia é dada pela revista Hello!, que evidencia o rumo diferente que a vida dos dois irmãos levou.

Desde que deixou de trabalhar a tempo inteiro para a família real britânica, em 2019, Harry (e a mulher, Meghan Markle), decidiu seguir um percurso individual, não deixando de lado o apoio a causas sociais.

Por seu turno, William continua a prepara-se para o trono, que um dia ocupará quando o rei Carlos III morrer.

O funeral do Papa foi, nesta perspetiva, um evento de grande importância, uma vez que o príncipe de Gales esteve entre as figuras políticas mais importantes do mundo na atualidade.

Leia Também: William não ficará sentado ao pé de outros reis no funeral de Papa