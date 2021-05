Joe Lara, ator que interpretou a personagem Tarzan, morreu este sábado, dia 29, num acidente de avioneta que tirou a vida a outras seis pessoas, entre as quais a sua mulher, Gwen Shamblin Lara.

O casal seguia num Cessna C501 rumo ao Palm Beach, na Florida, e caiu num lago em Nashville logo após a descolagem, por volta das 11 horas (hora local). As autoridades e a esquipas de mergulho continuam à procura dos restantes corpos.

Joe Lara destacou-se no cinema com o papel no filme 'As Aventuras de Tarzan em Nova York', lançado no final da década de 1980. Já a companheira era uma figura controversa no universo da nutrição depois de ter gerado um movimento que conciliava dieta com o cristianismo.

