Caiu esta quinta-feira, 22 de maio, num bairro de habitações em San Diego, na Califórnia, uma aeronave de pequenas dimensões. O número de vítimas mortais ainda não foi confirmado de forma oficial, mas sabe-se que estavam a bordo seis pessoas.

Entre as vítimas já confirmadas estava Dave Shapiro, cofundador da agência musical Sound Talent Group, e o ex-baterista da banda The Devil Wears Prada, Daniel Williams.

A morte do músico, de 39 anos, foi confirmada nas redes sociais da banda.

"Sem palavras. Devemos-te tudo. Amamos-te para sempre", pode ler-se na partilha.

Pouco antes do acidente, o ex-baterista dos The Devil Wears Prada partilhou na sua conta oficial de Instagram uma imagem do cockpit da avioneta. A imagem não permite, contudo, perceber se seria ele a pessoa a comandar o aparelho ou uma outra pessoa.

"Lá vamos nós", escreveu na imagem.



© Reprodução Instagram - Daniel Williams

A avioneta Cessna 550 despenhou-se perto do Aeroporto Executivo de Montgomery-Gibbs, pelas 03h45 (11h45 de Lisboa).

A Polícia de San Diego adiantou que cinco pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumo. Uma pessoa recebeu tratamento hospitalar após saltar de uma janela de uma habitação e outras duas foram tratadas no local devido a ferimentos leves.