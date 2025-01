Morreu Francisco San Martin, mais conhecido por interpretar Dario Hernandez em 'Days of Our Lives'. Tinha 39 anos.

De acordo com a CNN, a notícia foi confirmada pelo Instituto de Medicina Legal do Condado de Los Angeles. Francisco San Martin cometeu suicídio, segundo o relatório.

Francisco San Martin nasceu em Maiorca e viveu em Montana. Em criança fez alguns trabalhos na representação e também foi modelo na adolescência.

Além de ter integrado o elenco de 'Days of Our Lives', entre 2010 e 2011, fez outros trabalhos tais como a novela 'The Bold and the Beautful' ou a série 'Jane the Virgin'.

