Morreu o realizador francês Jeannot Szwarc, mais conhecido pelos filmes 'Tubarão II' e 'Supergirl'. Tinha 85 anos.

A notícia foi anunciada no Instagram pela atriz Jane Seymour, que trabalhou com Jeannot Szwarc no filme 'Em Algum Lugar do Passado', de 1980, com Christopher Reeve e Christopher Plummer no elenco.

"Dizemos adeus a um verdadeiro visionário. O Jeannot Szwarc não foi apenas um realizador brilhante, mas uma alma gentil e generosa", começou por escrever a atriz, na passada quarta-feira.

"Ele presenteou-nos com muitas histórias intemporais, incluindo 'Em Algum Lugar do Passado', um filme que mudou a minha vida para sempre. Que a sua memória seja uma bênção e que a sua arte viva nos nossos corações", completou.

Por sua vez, o produtor de cinema Jeffrey Kramer também lamentou a morte do realizador. "Descansa em paz, meu querido Jeannot Szwarc. Uma das almas mais talentosas que tive o privilégio de conhecer", disse.

Jeannot Szwarc nasceu no dia 21 de novembro de 1939, em Paris, e viveu os primeiros anos na Argentina, relata o Daily Mail. Depois de ter concluído o mestrado em ciência polícia, em Harvard, regressou a Paris. Na capital francesa trabalhou com uma produtora, isto antes de voltar para os Estados Unidos.

Mais tarde, trabalhou como guionista freelancer, no final da década de 1960, tendo tido os primeiros créditos em 'Ironside', onde também esteve a dirigir, seguindo-se 'It Takes a Theif', 'Paris 2000' ou 'The Virginian, Marcus Welby MD'. A estreia no cinema aconteceu com 'Extreme Close-Up', de 1973.

