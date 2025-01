David Lynch estava a trabalhar numa minissérie para a Netflix, como revelou Ted Sarandos, co-CEO do serviço de streaming.

Ao homenagear o realizador numa publicação que fez no Instagram, Ted Sarandos revelou que David Lynch estava a preparar um projeto mas não conseguiu concretizá-lo. O cineasta, recorde-se, morreu no dia 15 de janeiro, dias antes de completar 79 anos.

"Nos meus primeiros dias na Netflix, quando só enviávamos DVDs nos Estados Unidos, tive a experiência incrível de conhecer um dos meus cineastas preferidos de sempre", começou por lembrar na referida publicação, contando que na altura esteve em casa de David.

"Um dos meus filmes preferidos, 'Eraserhead', não estava disponível comercialmente. Entrei em contacto com o David e pedi uma reunião. Na mesa de jantar, concordámos em comprar 'Eraserhead'", contou. Na altura, lembra, David esteve a mostrar-lhe a sua casa, onde ficou "o dia todo".

Ted Sarandos revelou depois que conversou algumas vezes com o realizador e que o mesmo ficou de lançar uma minissérie para a Netflix. "Era uma produção do David Lynch, cheia de mistérios e riscos, mas queríamos embarcar nesta jornada criativa com este génio. Primeiro a Covid, depois algumas incertezas de saúde que levaram a que esse projeto nunca fosse produzido, mas deixamos claro que assim que ele pudesse, todos o faríamos", disse.

"A última vez que falei com o David foi tão emocionante como da primeira. Ele veio a minha casa com a minha amiga e sua musa, Laura Dern, e tivemos uma longa e incrível conversa sobre projetos, cinema, a vida, arte e as minhas janelas (ele amava as minhas janelas). O David Lynch era um génio. [...] Sempre me questionei sobre o que é que ele tinha em mente para nós com aquele que teria sido o seu último projeto", rematou.

