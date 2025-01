Morreu o realizador norte-americano David Lynch, aos 78 anos. A notícia foi dada pela família através de uma emotiva partilha no Facebook, esta quinta-feira, 16 de janeiro.

"É com profundo pesar que nós, a sua família, anunciamos o falecimento do homem e artista, David Lynch. Gostaríamos de ter um pouco de privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele já não está aqui. Mas, como ele diria: 'Mantém os olhos no donut e não no buraco'. Está um lindo dia com sol dourado e céu azul por todo o lado", é escrito na publicação.

Lynch revelou, em 2024, sofrer de enfisema pulmonar, por ter "fumado durante muito tempo". Esta doença, que diminui a quantidade de oxigénio que é transportado para o sangue dificultando a respiração, impedia-o de sair de casa.

David, que ficou conhecido por realizar o filme 'Mulholland Drive', 'Veludo Azul' e a série de grande sucesso 'Twin Peaks' recebeu, durante a sua carreira, quatro nomeações para os Óscares.

David Lynch completaria 79 anos a 20 de janeiro.