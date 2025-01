Num depoimento publicado esta noite na sua conta oficial no Instagram, Kyle MacLachlan recorda como David Lynch, que morreu na quinta-feira aos 78 anos, o tirou "da obscuridade para protagonizar o seu primeiro e último filme de grande orçamento", 'Blue Velvet', "por razões que ultrapassam" a compreensão do ator: "Ele viu claramente algo em mim que nem eu reconheci. Devo toda a minha carreira, e na verdade a minha vida, à sua visão".

Kyle MacLachlan define Lynch como "um homem enigmático e intuitivo, com um oceano criativo a explodir dentro dele", alguém que "estava em contacto com algo que todos nós gostaríamos de ter alcançado".

"A nossa amizade floresceu em 'Blue Velvet' e depois em 'Twin Peaks', e sempre o achei a pessoa mais autenticamente viva que já conheci", prossegue o ator, acrescentando: "David estava em sintonia com o universo e com a sua própria imaginação a um nível que parecia ser a melhor versão do ser humano. Não estava interessado em respostas porque entendia que as perguntas são o que nos impulsiona a ser quem somos. São a nossa respiração".

"Enquanto o mundo perdeu um artista notável, eu perdi um querido amigo que imaginou um futuro para mim e me permitiu viajar por mundos que nunca poderia ter concebido sozinho", reconhece o ator.

"Sentirei mais a sua falta do que os limites da minha linguagem podem expressar e do que o meu coração pode suportar", prossegue MacLachlan, garantindo que o seu "mundo está muito mais completo", porque conheceu David Lynch, "e muito mais vazio, agora que ele partiu".

O cineasta norte-americano David Lynch, realizador de 'Um coração selvagem' e 'Veludo azul', morreu na quinta-feira, a poucos dias de completar 79 anos.

Kyle MacLachlan é um ator-chave na filmografia de David Lynch, na qual também marcaram presença regular intérpretes como Laura Dern, Naomi Watts e Richard Farnsworth.

A morte de Lynch acontece pouco mais de dois anos após o desaparecimento do compositor Angelo Badalamenti, que trabalhou regularmente com o realizador, e da cantora Julee Cruise, voz da principal canção de 'Twin Peaks'.

David Lynch nasceu em 20 de janeiro de 1946, em Missoula, Montana, nos Estados Unidos.

Músico e artista plástico, Lynch foi sobretudo reconhecido pelo trabalho em cinema e televisão, destacando-se filmes como 'Eraserhead' (1977), origem da linguagem particular do cineasta, 'O homem elefante' (1980), um do seus primeiros grandes sucessos, 'Veludo azul' (1986), o 'thriller' de que 'Twin Peaks' se prefigura como um "'spin off' espiritual", como escreve o jornal The New York Times, e 'Uma História Simples' (1999), com uma mais despojada narrativa.

Em Cannes, David Lynch conquistou a Palma de Ouro em 1990, com 'Um coração selvagem', e o prémio de melhor realizador em 2001, com 'Mulholland Drive', considerado a sua obra-prima. O Festival de Veneza deu-lhe o Leão de Ouro de carreira em 2006, ano de produção da sua derradeira longa-metragem, 'Inland Empire'.

Lynch nunca ganhou um Óscar, embora tenha sido nomeado por 'O Homem Elefante', 'Veludo Azul' e 'Mulholland Drive'. Em 2019, recebeu um Óscar honorário pelo conjunto da obra.

David Lynch esteve em Portugal em 2007, quando foi homenageado com uma retrospetiva na primeira edição do atual Lisbon Film Festival (Leffest), do produtor Paulo Branco. A sua autobiografia, 'Room to dream' ('Espaço para sonhar'), coescrita com Kristine McKenna, foi publicada em Portugal pela Elsinore, em 2018.

A Casa do Cinema, em Coimbra, tem em curso um ciclo dedicado ao cineasta, que se vai prolongar até ao próximo dia 23, e que inclui filmes como 'Eraserhead', 'O Homem Elefante', 'Uma História Simples' e 'Inland Empire' (2006).

