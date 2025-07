Miley Cyrus está entre os artistas que vão ser homenageados com uma estrela no Passeio da Fama em 2026 e não tardou a reagir à distinção.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, dia 2 de julho, e a cantora de 'Flowers', de 32 anos, recorreu à sua página de Instagram para destacar o quanto ficou feliz com tal tributo.

"É uma honra receber uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood", começou por escrever.

"Quando cheguei a Los Angeles, vinda de Nashville, ainda pequena, a minha família ficava hospedada num hotel na Hollywood Blvd, e eu fazia caminhadas noturnas com o meu pai quando ninguém o reconhecia. Tínhamos as lojas de presentes só para nós e comprávamos réplicas de Óscares e produtos da Marilyn Monroe", recordou.

"E agora, ficar cimentada nesta lendária avenida, cercada pelos ícones que me inspiraram, parece um sonho. Este momento viverá para sempre. Obrigada a todos na minha vida que contribuíram para que isto se torna-se possível. Sou grata por partilhar esta estrela com vocês", completou.

A acompanhar as suas palavras, Miley Cyrus acrescentou parte do videoclipe do tema 'Walk of Fame', lançado recentemente.

Através de uma conferência de imprensa, na quarta-feira, dia 2 de julho, foi anunciado que o Passeio da Fama vai contar com mais nomes em 2026, entre eles, além de Miley Cyrus, estão Josh Groban, Gordon Ramsey, Sarah Michelle Gellar, Emily Blunt, Timothée Chalamet, Demi Moore, Stanley Tucci e Shaquille O'Neal.

Esta homenagem, no caso de Milye Cyrus, chega depois do lançamento do seu filme 'Something Beautiful', no passado mês de junho, que acompanha o álbum homónimo ('Something Beautiful') lançado recentemente, e o nono trabalho de estúdio. Um projeto que produziu ao lado de Shawn Everett. O namorado da cantora, Maxx Morando, também deu uma 'mãozinha'.

Na altura em que foi lançado, 'Something Beautiful' foi descrito como um projeto "introspetivo, sonoramente aventureiro e emocionalmente equilibrado".

Este mais recente disco chega depois do lançamento de 'Endless Summer Vacation' (2023), 'Plastic Hearts' (2020), 'Younger Now' (2017), 'Miley Cyrus & Her Dead Petz' (2015), 'Bangerz' (2013), 'Can't Be Tamed' (2010), 'Breakout' (2008) e 'Meet Miley Cyrus' (2007), como recorda ainda a People.

Miley Cyrus conseguiu a fama mundial com a série 'Hannah Montana', do Disney Channel, tendo depois construído uma carreira de sucesso no mundo da música. O estilo e imagem foram frequentemente temas de destaque ao longo destes anos, e também a sua postura ousada.

Recentemente, recorde-se ainda, a própria artista lembrou o passado, tendo confessado que escondia os gastos em droga do contabilista.