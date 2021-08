Morreu Paulo José, ator e realizador brasileiro. Tinha 84 anos e estava internado devido a uma pneumonia, problema de saúde que ao que tudo indica terá sido a causa da morte.

O aclamado artista brasileiro, que foi diagnosticado com Parkison há mais de 20 anos, estava hospitalizado há 20 dias.

Paulo José deixa quatro filhos, Ana, Bel e Clara Kutner, fruto do casamento com a atriz Dina Sfat, e Paulo Henrique Caruso, resultado da união com Beth Caruso.

Estreou-se na Globo como ator na novela 'Véu de Noiva' (1969). Fez parte de tramas como 'O Primeiro Amor' (1972), 'Explode Coração' (1995), 'Por Amor' (1997), 'Tieta' (1989), 'Senhora do Destino' (2004) e 'Caminho das Índias' (2009).

Como realizador participou de alguns episódios de 'Casos Especiais' (1980), e nas minisséries 'Agosto' (1993), 'Memorial de Maria Moura' (1994) e 'Incidente em Antares' (1994). Fez igualmente parte da equipe que criou o programa 'Você Decide'.

A sua última aparição na televisão foi no papel de avô Benjamin na novela 'Em Família' (2014), tal como na vida real, o seu personagem sofria de Parkinson.

