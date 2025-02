Ernesto Simão, o irmão mais velho do cantor Marco Paulo, morreu esta quarta-feira, aos 84 anos.

Segundo um comunicado enviado a algumas redações como a da Nova Gente e a VIP, Ernesto morreu "nas primeiras horas do dia 26 de Fevereiro no Hospital do Barreiro".

A informação foi avançada pelo sobrinho de Ernesto, Pedro Silva, que assina o comunicado onde dá detalhes de como tudo aconteceu.

Na página da Nova Gente, que partilhou o comunicado na íntegra, é possível ler que Ernesto estava debilitado já que tinha sido "operado em outubro de 2024" e que estava em "unidades hospitalares sem ser possível regressar a casa" desde então.

Pedro Silva, adianta também que o tio ficou bastante afetado com a morte de Marco Paulo e que nem soube logo da notícia pois estava débil.

"A notícia do falecimento do irmão (João Simão da Silva 'Marco Paulo') a 24 de Outubro de 2024 não lhe foi dada nessa altura e como tal só teve conhecimento mais tarde. Ernesto, ao receber a notícia (mais tarde) do falecimento do irmão João Simão da Silva ficou bastante abalado e teve uma recaída enorme, que o debilitou de uma forma irrecuperável", refere o comunicado citado pela VIP.

Marco Paulo tinha dois irmãos: Ernesto e Alfredo, e quatro sobrinhos.

Recorde-se que o cantor morreu a 24 de outubro, aos 79 anos, após uma longa luta contra o cancro.

