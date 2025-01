Pedro Silva, sobrinho de Marco Paulo, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro (transmitida na SIC esta terça-feira, dia 21) na qual falou sobre as polémicas que surgiram após a morte do músico, sobretudo relacionadas com o testamento.

Nesta conversa, o entrevistado revelou que ele, juntamente com a restante família, decidiu processar Maria Violante, mãe do afilhado de Marco Paulo, explicando o porquê.

"Continuamos a nossa vida (…) até que uns dias depois a dona Violante decide dar uma entrevista a dizer que a família tinha abandonado o Marco Paulo e mais uma série de coisas", referiu, notando que à época se "sentiram atacados", até porque tais declarações não correspondem à verdade.

"Foi aí que falámos com o Dr. Pedro Proença [seu advogado] no sentido de dizer: 'Doutor, nós não falamos com ninguém, não impugnamos testamento nenhum, não pedimos nada, acabamos de perder o nosso tio e o que se está a passar na imprensa e nas redes sociais é isto: o nome da família está a ser desonrado, sem necessidade e sem motivo algum'", realçou.

Recorde-se que Marco Paulo morreu aos 79 anos, a 24 de outubro do ano passado, após uma longa batalha contra o cancro.

