Luciana Abreu revelou nas últimas horas uma imagem emocionante na qual ela e uma das filhas gémeas surgem abraçadas e com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto.

A imagem retrata a emoção e saudade que a família da atriz e cantora sente por Marco Paulo.

"As saudades de ti. Hoje houve festa no seu! 80", pode ler-se na legenda da imagem, que acaba por assinalar o aniversário do músico.

Marco Paulo teria completado 80 anos de vida na terça-feira, 21 de janeiro. O cantor, recorde-se, morreu em outubro de 2024.



© Reprodução Instagram - Luciana Abreu

