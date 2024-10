Luciana Abreu não conteve as lágrimas ao recordar Marco Paulo durante uma conversa com José Figueiras no programa 'Alô Portugal' desta quinta-feira, dia 24, data da partida do eterno músico romântico.

"Não sei como é que hei de dar a notícias às 'Lucynetes' [carinhosa alcunha que criou para as filhas gémeas, Amoor e Valetine] porque elas iam para lá todas as semanas, iam para lá tocar piano e cantar para ele", notou Luciana.

"Fica aquele sorriso dele que conhecemos bem perante as dificuldades e adversidades da vida. A força, a luta e a coragem", destacou.

Luciana lamentou o facto de não ter conseguido ir visitar o artista na terça-feira, dia 22, notando que era para o fazer hoje.

Esta assumiu-se ainda como uma "privilegiada" por ter tido a oportunidade de privar com o artista.

