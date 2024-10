Cinha Jardim era provavelmente uma das melhores amigas de Marco Paulo. Visivelmente consternada, a socialite marcou presença na manhã desta quinta-feira, 24 de outubro, no programa 'Dois às 10', da TVI, para homenagear o amigo.

Amigos há 30 anos, Cinha Jardim mostrou-se de lágrimas nos olhos e sem esconder a sua enorme tristeza.

A notícia da morte do cantor tornou-se pública na manhã de hoje, horas depois de Cinha Jardim ter visitado o amigo.

"Já estava francamente quase a partir, mas eu tinha sempre aquela esperança", contou a comentadora, que por ter um pressentimento de que algo poderia acontecer visitou o amigo ontem pelas 21h00.

"Ele não queria ir tão cedo e fazia planos ainda para irmos a Fátima, para completar os 80 anos", contou ainda, assegurando que Marco Paulo, de 79 anos, tinha ainda esperança de vencer o cancro.

Com uma carreira no mundo da música com quase 60 anos, o artista batalhou contra vários cancros ao longo dos seus 79 anos. Doença que acabou por determinar a sua morte.

