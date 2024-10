Marco Paulo - nome artístico de João Simão da Silva - era natural de Mourão, Alentejo, onde nasceu no dia 21 de janeiro de 1945. Morreu esta quinta-feira, 24 de outubro, na sequência de doença prolongada.

Com uma carreira no mundo da música com quase 60 anos, o artista batalhou contra vários cancros ao longo dos seus 79 anos.

