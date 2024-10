Marco Paulo - nome artístico de João Simão da Silva - era natural de Mourão, Alentejo, onde nasceu no dia 21 de janeiro de 1945.

Com uma carreira no mundo da música com quase 60 anos, o artista batalhou contra vários cancros ao longo dos seus 79 anos.

Em 1996 foi quando surgiu a primeira luta, tendo sido na altura diagnosticado com um cancro no cólon. Doença que conseguiu superar e que ditou o fim do seu característico cabelo cheio de caracóis.

Mais tarde, em 2002, o artista sofreu uma grande perda na sua vida quando viu partir a mãe. Nove anos depois, em 2011, perdeu o pai.

Ao longos destes anos, Marco Paulo sempre esteve muito atento a doenças e teve mais do que um susto de saúde. Em 2017, os médicos detetaram uma massa no rim, do lado direito, que trouxe os fantasmas do passado. Fez uma cirurgia e ficou bem. Em 2018, terá tido um início de um AVC - na altura estava a atuar no Coliseu do Porto quando se sentiu mal.

Em 2019, voltou a ser 'assombrado' pela doença, tendo sido operado a um cancro da mama no início de 2020, seguindo-se depois os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. O artista conseguiu recuperar do cancro da mama, mas, em 2022, foram descobertas metástases no pulmão e depois no fígado. Marco Paulo ainda esteve a fazer tratamentos de quimioterapia, mas não resistiu à doença.

De recordar que a irmã do cantor, Maria de Fátima, também morreu vítima de cancro em agosto de 2015.

Marco Paulo era católico e devoto a Nossa Senhora de Fátima, aliás, uma das suas músicas de sucesso é precisamente dedicada à religião, 'Nossa Senhora'. Entre muitos êxitos (e álbuns), destacam-se ainda temas como 'Maravilhoso Coração', 'Sempre Que Brilha o Sol', 'Eu Tenho Dois Amores', 'Ninguém, Ninguém', 'Na Hora do Adeus', 'Mulher de 40', 'Chiquitita', 'Anita' ou, mais recente, 'Casa Amarela'.

Lançou o primeiro disco nos anos 60, tendo participado pela primeira vez no Festival RTP da Canção em 1967. Somou mais de 100 galardões de platina e foi um dos músicos com maior número de vendas em Portugal.

Ao longo destes quase 60 anos de carreira, o artista recebeu vários troféus, como um Globo de Ouro, e até a distinção de Comendador de Ordem Infante D. Henrique - tendo sido condecorado pelas mãos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Nestes últimos três anos, Marco Paulo estava no ar no pequeno ecrã com um programa com o seu nome, na SIC, o 'Alô Marco Paulo', que apresentava ao lado de Ana Marques. O formato era gravado no jardim de sua casa, em Sintra, e transmitido aos sábados no canal.

A carreira inconfundível de Marco Paulo foi inspiração para um projeto criado recentemente por Tiago Pais Dias (dos Amor Electro), que deu uma 'nova vida' a algumas das canções de sucesso do artista, cantadas por Jessica Cipriano e Andrea Verdugo. Aliás, em maio deste ano, o projeto 'Para Sempre Marco' foi apresentado num espetáculo de homenagem ao cantor no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, onde o artista esteve presente.

No ano passado estreou também a minissérie 'Marco Paulo', que conta a vida daquele que foi um dos artistas portugueses mais reconhecidos.

Marco Paulo, recorde-se, tem um afilhado, Marco António (tratado carinhosamente como Marquinho), que nasceu em 1991 e é o filho que o cantor nunca teve.

