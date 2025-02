Afinal, parece que a tão falada reunião dos herdeiros de Marco Paulo já não vai acontecer. O encontro estaria marcado para esta semana, motivando até uma viagem, de Amesterdão para Lisboa, por parte do afilhado de Marco Paulo - Marco António.

"Marquinho viajou esta manhã de Amesterdão para Lisboa, teoricamente para marcar presença na reunião dos outros herdeiros do cantor. Porém, a reunião não vai acontecer", revelou Adriano Silva Martins na emissão da madrugada de quarta-feira, 26 de fevereiro, do programa 'V+ Fama'.

Joana Costa, advogada de Eduardo Ferreira, o bombeiro que irá herdar 10% dos bens do famoso cantor, contou ao apresentador do programa do canal V+ que "embora ela tivesse intenção de que houvesse uma reunião entre os herdeiros, até ao final do mês, parece que não havia uma data e uma hora 100% definida para esta reunião".

Adriano Silva Martins conversou ainda com uma fonte próxima aos outros dois herdeiros de Marco Paulo, António Coelho, amigo e pai do afilhado do cantor, e Marquinho, que lhe terá confessado que os dois ficaram "um pouco frustrados com esta situação".

"Também sei que há uma certa surpresa e uma certa frustração do lado dos outros herdeiros", referiu o comunicador, explicando que os dois estavam certos de que a reunião iria acontecer e que a viagem de Marquinho se deveu precisamente a esse facto.

