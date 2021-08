A namorada de Sandro Lima, Filipa Carneiro, comoveu os seus seguidores do Instagram ao partilhar publicamente aquela que foi a última mensagem que o jovem lhe enviou antes de morrer.

Sandro perdeu a batalha contra a leucemia esta segunda-feira, dia 9, aos 24 anos.

"Meu amor, obrigado por este bocadinho. Valeu por todos estes dias de espera. Cada dia que passa tenho mais a certeza que és a mulher que quero que fique comigo até ser velhinho. És linda. Amo-te, minha envergonhada. Obrigada por tudo", pode ler-se na mensagem enviada por Sandro à amada, referindo-se ao que tudo indica a uma visita de Filipa ao hospital.

"A tua última mensagem. Hoje acordei a pensar em ti. Lembrei-me do teu sorriso, que era tão radiante. Dos teus conselhos, sempre sábios e carinhosos. Do teu abraço, o melhor do mundo e o mais acolhedor. Lembrei-me de ti e chorei, pois a saudade às vezes machuca. É muito difícil não te ter aqui, mas sei que tu estás melhor agora e a descansar nos braços de Deus", escreve a jovem ao mostrar as últimas palavras de carinho que recebeu da sua cara-metade.

A última mensagem enviada por Sandro Lima à namorada© Reprodução Instagram/ Sandro Lima

