Depois de ter sido internado nos cuidados intensivos em julho, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, Rogério Samora acabou por não resistir e morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, segundo a SIC Notícias. Tinha 62 anos.

O ator estava atualmente a trabalhar na novela 'Amor Amor', da SIC, onde dá vida a Cajó. Foi, precisamente, durante as gravações deste projeto que se sentiu mal.

Após um comunicado da SIC, Júlia Pinheiro revelou na altura que o ator se encontrava "estável, mas com prognóstico reservado", e mantinha-se "internado nos cuidados intensivos cardíacos".

Desde então, a situação manteve-se "sem alteração, ou seja estável e com prognóstico reservado", como comunicava o primo do ator através do Facebook, Carlos Samora. Aliás, as notícias sobre o artista continuaram a chegar através do familiar. "Só nos resta esperar que o Rogério não nos volte as costas", dizia numa das publicações que fez na rede social.

Após a notícia de que tinha sido transportado para o hospital depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória, vários colegas e amigos recorreram às redes sociais para deixar uma mensagem de força.

Entretanto, Rogério Samora foi depois transportado para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, em Mafra.

No dia em que celebrou mais um ano de vida, em outubro, o primo voltou a falar sobre o estado de saúde do ator. "Há 100 dias que está a dormir, que não tem qualquer reação. Nesta altura está em coma vegetativo", disse.

Carlos Samora também pediu para que neste dia especial fosse feito um brinde em homenagem ao artista, corrente que levou várias caras conhecidas a aderirem.

Ao longo da carreira de mais de 40 anos no teatro, cinema e televisão, Rogério Samora interpretou várias personagens.

Em 2018, o artista mostrou vontade de terminar a carreira no mundo da representação. “Eu vou deixar de ser ator não tarda muito. Aproveita que são mais três aninhos até ao fim do contrato. Acho que temos de ter noção de que chega uma altura em que se algo não nos faz completamente felizes…. porque é uma profissão muito desgastante, muito louca”, disse na altura.

Apesar destas declarações, Rogério Samora continuou a colaborar com a SIC, tendo o seu último projeto sido a novela 'Amor Amor', que continua no ar. Hoje a cultura portuguesa voltou a ficar mais pobre, perdendo um dos atores mais prestigiados.