Rogério Samora fez 62 anos de vida no mesmo dia em que completou 100 dias de internamento. A família, pela voz do primo Carlos Samora, apelou a que neste dia fosse feita uma corrente de energia positiva: "um brinde à saúde do Rogério".

Família, amigos, figuras públicas e fãs uniram-se a esta corrente e, ao que parece, ela deu resultados.

"Dia 101. Parece que a 'corrente' de energia positiva surtiu efeito", realçou o primo do ator ao partilhar nas suas redes sociais uma nova atualização sobre o estado de saúde de Rogério.

"Segundo a informação clínica, o Rogério passou a noite e o dia de hoje calmo e sem nenhum sobressalto", revela.

Por fim, Carlos Samora conta que esta iniciativa partiu da equipa responsável pelo tratamento de Rogério Samora na unidade de cuidados continuados onde o ator se encontra internado e agradeceu o apoio e colaboração de todos.

"Quero aqui manifestar o meu obrigado a todos os que enviaram mensagens de parabéns ao Rogério, que chegaram dos quatro cantos do mundo, e aos que se associaram à iniciativa de fazer um brinde à sua saúde. Um agradecimento especial à equipa de cuidados continuados da ASFE, que cuida do Rogério, pela iniciativa. Vou guardá-la no meu coração para o resto da vida. Um dia de cada vez, até vermos o sorriso do Rogério", completou.

Rogério Samora, recorde-se, sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da novela 'Amor, Amor'. O ator encontra-se desde então em estado comatoso.

