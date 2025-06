Rogério Samora foi nas últimas horas recordado por um amigo especial, o também ator António Pedro Cerdeira.

O ator, que morreu aos 62 anos de idade, é lembrado com saudades pelo colega de profissão, que através das redes sociais manifestou os seus sentimentos.

"Penso em ti tantas vezes, estás a passar na 'Nazaré' [novela da SIC da qual Rogério Samora fez parte]. Saudades. Pena [que] o nosso copo no Ocidente ou a nossa peça [de teatro] não aconteceram. Nunca esquecido", escreveu António Pedro Cerdeira, juntando às suas palavras uma fotografia do falecido amigo.

A inesperada morte de Rogério Samora

Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, onde dá vida a Cajó.

O ator foi internado no hospital, onde esteve durante largos meses. As notícias sobre o seu estado de saúde davam conta de que estaria "estável, mas com prognóstico reservado". Passou pelos "cuidados intensivos cardíacos" e, mais tarde, por uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, em Mafra.

A sua morte acabou por ser tornada público cinco meses depois da paragem cardiorrespiratória, que sofreu nos bastidores da novela da SIC.

Rogério Samora, o homem do teatro, cinema e televisão... com mais de 40 anos de carreira

O ator deixa saudades nos colegas, amigos e também no público. Rogério Samora contava com uma carreira de mais de 40 anos no teatro, cinema e televisão, onde deu vida às mais variadas personagens.

Formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, deu cartas em peças como 'A Marquesa de Sade de Mishima', 'A Ilha do Oriente' ou 'Eva Perón de Copi'. No cinema, participou em quase meia centena de longas-metragens, entre as quais 'O Filme do Bruno Aleixo', 'Lápis Azul', 'A Corte do Norte' ou 'O Mistério da Estrada de Sintra'.

Passou pela RTP1, TVI e SIC, fazendo parte de diversas séries e novelas. A SIC fica marcada na sua carreira por ser a 'casa' onde se despediu do público, já que estava a gravar a novela 'Amor Amor' quando teve a paragem cardiorrespiratória que viria a ditar a sua morte.

Ainda que tenha vivido uma gloriosa carreira e apesar de estar a trabalhar quando se sentiu mal, Rogério Samora tinha em 2018 manifestado vontade de sair do ativo.

"Eu vou deixar de ser ator não tarda muito. Aproveita que são mais três aninhos até ao fim do contrato. Acho que temos de ter noção de que chega uma altura em que se algo não nos faz completamente felizes…. porque é uma profissão muito desgastante, muito louca", referiu na época.

Apesar de ter manifestado publicamente esta vontade, o veterano ator continuou a colaborar com a SIC.