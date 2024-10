António Pedro Cerdeira foi o terceiro expulso do programa da SIC, 'Hell's Kitchen', no passado domingo, dia 27 de outubro.

O ator foi o capitão da equipa vermelha, que perdeu o desafio contra a equipa azul.

O chef, Ljubomir Stanisic, teceu duras palavras contra a prestação da equipa do ator. "Os clientes esperaram uma hora e vinte pelos pratos. Incendiaram a vossa cozinha", afirmou.

António Pedro Cerdeira acabou, então, por ser nomeado para sair pelos membros da equipa: Inês Lopes Gonçalves, Marisa Cruz, Sofia Ribeiro e Daniel Leitão.

Ljubomir mostrou-se descontente com esta decisão e não perdoou nas palavras: "Ele é melhor que alguns que estão aí atrás. A pessoa que dá abraços a todas as pessoas, por ter uma falha…"

“Patinou na liderança, mas no resto da cozinha eu nunca o vi a patinar. Todos vocês patinaram e alguns patinam pior do que o António, isso eu vos garanto." António Pedro não conteve as lágrimas perante as palavras do chef, que continuou o seu discurso: "Tu não vais patinar na vida, meu amigo, gosto muito de ti. Tenho muita pena de saíres daqui, mesmo, vi poucas pessoas com o coração que tu tens, que tocam na comida como tu tocas. "

O ator, emocionado, agradeceu a oportunidade: "Obrigado por uma das melhores experiências da minha vida, chef", afirmou o ator.

Veja o vídeo do momento.

