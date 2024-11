António Pedro Cerdeira foi o terceiro expulso do programa da SIC, 'Hell's Kitchen', no passado dia 27 de outubro.

Em entrevista a Júlia Pinheiro, o ator falou sobre a experiência na cozinha 'mais quente do país' e sobre a sua saída precoce. "Não achei justo. Tanto que eu digo, numa altura, que devíamos estar todos nomeados."

António revela ainda que adorou a experiência e que se emocionou com o chef Ljubomir Stanisic. "Uma saída destas, com as palavras do chef, é como se eu tivesse ganho [...] é bom ouvir elogios", confessou o artista.

O ator deixou ainda um agradecimento público a Ljubomir: "Obrigado chef, é uma grande pessoa, um grande ser humano", rematou António Pedro Cerdeira.

