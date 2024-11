Aos 54 anos, António Pedro Cerdeira assume sentir-se melhor do que nunca. A afirmação foi dita pelo próprio em conversa com Júlia Pinheiro, nesta terça-feira, 12 de novembro, no programa das tardes da SIC.

O ator foi o convidado especial da apresentadora e falou da sua recente experiência no 'Hell's Kitchen Famosos', dos filhos, Lourenço e Afonso, e ainda dos procedimentos estéticos que assume fazer.

"Eu tento ter algum cuidado comigo. Felizmente, nunca fui de engordar muito nem essas coisas. De vez em quando vou fazer aqueles tratamentos, não tenho problema de o dizer. Aliás, já devia ter ido, ando a baldar-me há não sei quanto tempo", começou por partilhar.

António Pedro Cerdeira falou inclusivamente sobre blefaroplastia, "um procedimento em que se cortam as pálpebras". "Não custa nada [...] Gostei muito [do resultado] e a recuperação foi rápida", revelou.

Segundo as declarações do ator, o mesmo faz botox, ácido hialurónico e extensores. "Chego lá, fazem umas marcas, nem pergunto o que é, estou na conversa, saio de lá tranquilo, ponho uns cremes e está feito", assumiu

Júlia Pinheiro questionou o ator sobre os seus receios relativamente a estes procedimentos. Pergunta à qual António Cerdeira respondeu da forma mais sincera:

"Acho que há muita gente com as feições alteradas, porque querem chegar lá e de repente passar a ter 20 anos. E isso é um erro! Ou seja, nós podemos melhorar algumas coisas, mas com conta, peso e medida, que é aquilo que eu faço".

