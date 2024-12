António Pedro Cerdeira foi o convidado do último programa de Bárbara Guimarães na SIC Mulher, 'Irresistível'.

O ator falou sobre a carreira e, ao abordar a vida pessoal, nomeadamente o papel de pai, acabou por revelar como é a relação com os filhos, Lourenço e Afonso, de 25 e 20 anos, respectivamente.

"Sinto-me próximo e ao mesmo tempo distante. São as namoradas, os estudos... Estão muito perto no coração e longe na distância. Eu pouco vivi com eles, sempre me habituei", completou António Pedro.

