Rosa do Canto foi a concorrente expulsa do programa 'Hell's Kitchen' deste domingo, 20 de outubro. A decisão do chef Ljubomir foi rápida, sendo que este nem levou em conta as nomeações da equipa vermelha, da qual a atriz fazia parte.

"Sou péssima a cozinhar, eu tento, a sério", confessou a artista, num momento em frente às câmaras.

"Minha amiga, sabes o quanto te admiro. Acho que isto está a apertar e é tenso. Chegou a hora da minha Rosinha me dizer adeus e ir para casa", notou o chef.

Sempre bem-disposta, Rosa do Canto aproveitou ainda para fazer uma brincadeira com Ljubomir, depois deste lhe pedir para que tirasse a jaleca. "Adoro que me mandem despir...", atirou em tom de brincadeira.

