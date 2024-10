Marco Costa é uma das figuras públicas que integra o grupo de concorrentes do programa 'Hell's Kitchen', desafio sobre o qual falou numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro esta quarta-feira, dia 16.

"Há muitas pessoas que acham que eu fui bruto com a Ágata. Na minha opinião, não. A cozinha tem tensão, assim como todos os trabalhos", começou por dizer o conhecido pasteleiro.

"Para muitas pessoas é um defeito, para mim é mais forte que eu e tenho de aprender a controlar - sou um líder nato, gosto de comandar o barco, meto-me à frente e assumo a culpa por todos, mas gosto de sentir que estamos a ir todos na mesma direção", explicou.

Marco notou que Ágata "queria perder de propósito" uma vez que tinha como objetivo sair do programa. "É válido desistirmos do jogo. Se não me identifico com o trabalho, o lugar, eu salto fora. Remar contra o jogo, contra a equipa, e prejudicá-la eu não admito", argumentou.

O entrevistado notou que tal foi "consciente", uma vez que no final do primeiro programa "verbalizou para toda a gente que queria ir embora".

Veja o momento.

