Depois dos momentos de tensão no primeiro episódio do 'Hell's Kitchen Famosos', Ágata já não esteve presente no episódio que foi para o ar na noite deste domingo, dia 13 de outubro.

Logo ao início, o chef Ljubomir Stanisic

disse: "Temos uma pessoa que não se vai juntar a nós, que é a Ágata".

No fim do programa da SIC houve a primeira expulsão, e o escolhido foi Flávio - ex-participante do 'Casados à Primeira Vista'.

