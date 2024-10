Flávio Teixeira, ex-participante do 'Casados à Primeira Vista', é um dos concorrentes da nova edição do 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, e já leva para casa um amigo que conheceu no programa.

No início da semana, Flávio recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem ao famoso pasteleiro Marco Costa.

"Desculpa, meu querido Marco, por te ter picado tanto os miolos, mas sem a tua ajuda a esta hora o forno ainda estava por ligar. És grande, mano. Foi um gosto conhecer uma pessoa tão focada, tão profissional, exigente, mas sem deixar de ter algo que eu valorizo muito: a ajuda pelo próximo. Grato por me teres aturado", disse junto de uma fotografia de ambos captada nos bastidores do 'Hell's Kitchen Famosos'.

Por sua vez, Marco Costa retribuiu o carinho: "Sempre aqui, meu estagiário futuro chef".