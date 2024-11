Foi para o ar mais um episódio do 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, e houve mais uma cara conhecida a deixar o formato.

Desta vez, a escolha final estava entre Bárbara Guimarães e Sofia Arruda. Mas no fim o chef Ljubomir Stanisic optou pela apresentadora da SIC.

"Bárbara, se há alguma mulher com 'M' eu garanto-te que és tu. Se há alguma mulher que ficou na história da televisão em Portugal, é a Bárbara Guimarães. Uma mulher com sentido de humor, com poder de encaixe como poucos que conheço na minha vida. Há uma coisa que tenho mesmo que sublinhar, admiro-te por tudo o que és e mais ainda por tudo o que provaste que é possível superar. E não é aqui, é na tua vida, minha querida. Sou teu amigo, teu soldado, fiel para o resto da vida", disse Ljubomir Stanisic na despedida de Bárbara Guimarães.

"Eu sei, chef! Obrigada! [...] Ele dá-nos verdadeiras lições de vida e isto, meus amigos, ninguém me tirou", disse a apresentadora. "Tudo isto vai deixar saudades porque há uma entrega. [...] O que é certo é que esta experiência é boa, é única, é intensa e arde-nos a alma", acrescentou.

Leia Também: 'Hell's Kitchen Famosos' fica com menos uma cara conhecida