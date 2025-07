Cayetano Rivera Ordóñez, mais conhecido como Cayetano Rivera, foi detido depois de - ao que tudo indica - se ter envolvido numa discussão com a polícia, na madrugada de segunda-feira, dia 30 de junho, em Madrid. Isto após o toureiro ter-se deslocado a um restaurante de fast-food, onde supostamente teve um confronto com funcionários desse estabelecimento.

Segundo Carlos Quílez, repórter do programa 'Y Ahora Sonsoles', da Antena 3, as autoridades foram chamadas ao local e tudo acabou na detenção do toureiro, uma vez que terá resistido à polícia. Alegadamente, foi levado sob custódia "pelo crime de resistência à autoridade e desobediência".

No programa de Sonsoles Ónega, cita ainda a ABC, detalharam que a "discussão terá ocorrido por volta das 3h da madrugada e ele demonstrou certa agressividade". Alega-se ainda que "terá sido algemado e permanecido na esquadra até às 7h30, quando foi libertado".

Por sua vez, em conversa com Carlos Quílez, Cayetano Rivera disse sobre o que aconteceu: "Estou a trabalhar nisto com os meus advogados porque há um boletim de ocorrência. Eles agiram de forma excessiva comigo."

Ainda de acordo com a versão contada pelo toureiro, relata o jornalista, Cayetano Rivera "teve uma discussão com os funcionários do estabelecimento sobre 'questões como as que todos nós enfrentamos todos os dias'". Além disso, "negou ter insultado os funcionários ou a polícia".

Na sequência deste incidente, Cayetano Rivera não irá apresentar-se na arena e participar nas touradas na Feira de San Pedro e San Pablo, em Burgos, esta terça-feira, como estava previsto, segundo a Aplausos. Numa fase em que se encontra a despedir-se da praça de touros, Cayetano Rivera não irá conseguir dizer adeus aos seus torcedores em Burgos.

Ainda segundo a Aplausos, Cayetano Rivera publicou um comunicado nas redes sociais onde comentava a situação e lamentava a alteração da sua agenda profissional:

"Tendo em conta certos relatos da comunicação social, sinto-me obrigado a esclarecer que em nenhum momento estive envolvido ou participei em qualquer ato de agressão contra policiais. Lamento profundamente que versões infundadas estejam a ser espalhadas sobre eventos que, em hipótese alguma, ocorreram como foi sugerido. Quero também expressar o meu respeito pelas forças e órgãos de segurança, cujo trabalho valorizo ​​e reconheço. É por isso que peço discrição e responsabilidade ao abordar este assunto, especialmente dado o impacto potencial que pode ter tanto a nível pessoal como institucional. O que mais lamento é não poder estar em Burgos amanhã para me despedir dos fãs."

Leia Também: Filha de Cayetano Rivera parabeniza Maria Cerqueira Gomes. "Rainha"

Esta notícia chega quase dois meses depois de ter sido noticiado o fim da relação de Cayetano Rivera com Maria Cerqueira Gomes.

Foi no início de maio que a ¡HOLA! relatou a separação, tendo referido que a razão prendeu-se a complicações causadas pela distância, e que não houve interferência de terceiros. O agora ex-casal esteve junto durante cerca de dois anos.