Maria Cerqueira Gomes completa 42 anos de idade esta quarta-feira, 25 de maio.

A apresentadora da TVI tem partilhado nas redes sociais quem já lhe deu os parabéns publicamente e há uma publicação que se destaca.

A filha de Cayetano Rivera, ex-namorado de Maria, Lucia Rivera, fez questão de fazer uma história no seu Instagram com as seguintes palavras:

"Parabéns, rainha Maria Cerqueira Gomes".



© Instagram-Lucia Rivera

Lucia, com quem Maria mantinha uma boa relação, já falou até desta rutura, referindo-se à apresentadora como "uma segunda mãe".