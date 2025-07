A semana inicia-se sob a influência da Lua Crescente em Balança, em tensão com Júpiter. Costumo dizer que as tensões com Júpiter não são, propriamente, difíceis — mas exigem atenção aos exageros e excessos. Uma Lua Crescente em Balança tende a tornar-nos mais empáticos e focados nas relações — tanto pessoais como profissionais. Trata-se de uma fase lunar mais serena, sem grandes pressões. Este período pode marcar a continuidade de algo iniciado há cerca de uma semana: um projeto, um tratamento, ou até mesmo um relacionamento.

Vénus abandona Touro e entra em Gémeos, trazendo uma energia mais voltada para a vida social e para as múltiplas oportunidades de encontro e amizade que podem surgir já nos próximos dias. Vénus em Gémeos torna-nos mais abertos e comunicativos, sociáveis e recetivos. Há maior agitação e dinamismo no ar — tudo aquilo que parecia estagnado poderá retomar movimento com velocidade. Novos relacionamentos poderão surgir sob esta influência, no entanto, não há garantias de continuidade ou estabilidade, uma vez que Vénus estará em conjunção com Úrano, que também inicia agora o seu trânsito por Gémeos, após mais de sete anos em Touro.

A entrada de Úrano em Gémeos traz mudanças inesperadas e disruptivas — que poderão manifestar-se tanto a nível pessoal como coletivo. A tua vida vai mudar, e convém olhares para onde tens Gémeos no teu mapa natal, para perceberes que área da tua vida poderá ser transformada. Não deixes também de verificar se tens planetas pessoais, o Sol, o Ascendente e/ou a Lua nos primeiros graus de Gémeos, Sagitário, Virgem, Peixes, Balança ou Aquário. Se for o caso, prepara-te para viagens — internas ou externas — que poderão provocar mudanças profundas.

Úrano é energia pura e empurra-nos para o novo, enquanto a sua força disruptiva nos obriga a deixar para trás o que já não serve. Não há forma de controlar a energia uraniana quando ela entra em ação — por isso, o melhor é mesmo deixares-te levar por essa corrente. Se tens mantido um relacionamento que já não faz sentido, Úrano tratará de o encerrar por ti. O mesmo vale para qualquer outra situação que sabes, no fundo, já ter chegado ao fim, mas que não tens tido coragem de largar.

Úrano atua sobre o coletivo e, pessoalmente, aposto na possibilidade de um apagão. Por isso, se ainda não preparaste o teu kit de emergência, este é um bom momento para o fazer. Garante que tens água potável, medicamentos essenciais, alimentos enlatados, lanternas e pilhas, um rádio daqueles antigos (a pilhas) e tudo o que for duradouro e possa garantir algum tipo de comunicação. Úrano está ligado à eletricidade e à energia — e algo poderá forçar-nos a repensar as formas como alimentamos a voracidade de uma sociedade que já quase não vive a realidade, mas sim o mundo virtual.

Úrano promete trazer, nos próximos meses, mudanças radicais nos meios de comunicação e em tudo o que envolve movimento: indústria automóvel, aviação, educação, métodos de ensino e aprendizagem. Começa a desenhar-se uma nova sociedade. O prenúncio desta mudança surgiu entre março e junho de 2023, com a entrada de Plutão em Aquário e o anúncio da criação do ChatGPT. Agora, com Úrano a iniciar o seu trânsito por Gémeos, é possível que nos sintamos como personagens de um filme de ficção científica. Para quem acredita, não está fora de questão um contacto mais direto com seres extraterrestres ou o desenvolvimento da telepatia.

Todos estamos a ser empurrados para uma nova forma de viver em sociedade — e podemos esperar uma revolução tecnológica comparável, em escala, à Revolução Industrial. Se, nessa altura, foram necessárias quatro décadas para que o novo paradigma se consolidasse, agora, com Úrano e Aquário ao leme, a mudança será rápida e avassaladora.