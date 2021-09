“Não tenho falado muito, nem quero falar muito do Rogério por respeito ao Rogério. É um grande amigo, uma das pessoas com quem mais trabalhei - não só em televisão, mas em cinema. É óbvio que não só nos tocou a todos, como todos os dias pensamos nele”. Foi desta forma que Ricardo Pereira começou por reagir quando questionado sobre Rogério Samora.

“Todos os dias temos a esperança que temos de ter, que ele melhore e que volte para ao pé de nós. Não me alongando mais, desejamos sempre todos os dias energias positivas. É muito, muito mesmo, diariamente relembrado nos nossos dias de trabalho. Ele está lá. Quando olhamos para o lugar dele, quando estamos no lugar dele, obviamente que ele está lá e temos todos de ter esperança e pensamento positivo”, acrescentou.

O ator foi um dos muitos rostos que estiveram presentes na apresentação da nova temporada da SIC, tendo falado ainda da novela ‘Amor Amor’ que tem agarrado o público. Um projeto que está prestes a dar início à segunda temporada, com a primeira a acabar em breve.

O "prazeroso" desafio de dar vida a Romeu e a segunda temporada de 'Amor Amor'

Romeu, o protagonista e papel de Ricardo Pereira, tem sido um desafio “prazeroso” para o ator, como partilhou em conversa com os jornalistas.

Sobre a segunda temporada, contou que “a história da família está num outro lado, as casas estão a viver com pessoas de forma diferente em cada casa”. “Queríamos dar uma dimensão de tempo. Vem aí um filho, uma ex-amante, uma namorada nova depois mais à frente…”, acrescentou.

“Uma história com muitas ações, muitas músicas para aprender, muitas danças, tem um bocadinho de tudo”, continuou, referindo que algumas das mudanças tinham mesmo de ser feitas até “por indisponibilidade dos atores em continuar, fez-se o ajuste”.

“A história foi noutra direção, mas trouxe muito este cruzamento de todos os núcleos ainda de uma forma mais acentuada”, realçou.

Sobre trabalhar com Alexandra Lencastre nesta segunda temporada, Ricardo Pereira não deixou de destacar a cumplicidade que tem com a colega e amiga, a quem teceu rasgados elogios.

“Já nos conhecemos há muito tempo, queríamos trabalhar juntos. Tem sido uma aventura bárbara porque chega e é um clique, é uma atriz maravilhosa, temos um olhar de verdade, intenso. Fizemos cenas que gostamos muito de fazer, e queremos vê-las agora no ar”, destacou.

Sendo um cantor de sucesso na novela, o artista leva para casa os temas que tem de interpretar na ficção, e os filhos já sabem todas as canções.

“O mais engraçado é quando acordas de manhã cedinho, estás a ir para o trabalho, às 6h30 ou 7h00, às horas que eles acordam, e de repente passa um a cantar, do nada. Também passo a vida a cantar dentro de casa, ainda na semana passada gravei mais três temas novos. Ouço-as 30 vezes, canto 50, vou a correr a cantá-las, vou andar a cantá-las, e eles acabam por agarrá-las”, disse.

"Não vou querer que isto acabe porque esta personagem mexeu comigo em vários lugares de mim"

“Não sei explicar, de verdade, o que me dediquei a este trabalho. Estou completamente exausto, embora não aparente muito porque gosto de me enganar a mim próprio. Todos os dias chego com a mesma energia. Tenho muito orgulho naquela personagem, na história que todo o elenco está a construir, na vontade, determinação e entrega de todos os que estamos ali. Não não é só elenco, é a equipa técnica, tudo. Nunca ninguém quis fazer o mais ou menos, toda a gente se quis mandar para fora, arriscar, errar… Só que isso tem-me saído completamente das entranhas", desabafou.

"É acordar todos os dias às 6h da manhã e deitar-me todos os dias à meia-noite e tal, porque depois de chegar a casa tenho que jantar com eles, deitar as crianças, estudar texto para o dia seguinte… Depois quereres manter-te bem a nível de saúde e fazer desporto... Tem sido muito duro, mas muito prazeroso”, partilhou ainda, confessando que quando tiver de se despedir desta personagem vai ser difícil.

“Não vou querer que isto acabe porque esta personagem mexeu comigo em vários lugares de mim, não só no meu lado artístico enquanto ator, no desafio, mas no meu lado emocional, o meu lado humano. Depois, foi uma novela carregada de situações em momentos de pandemia. Situações que ninguém esperava. Foi muito marcante com tudo o que nos aconteceu também fora da história. É uma novela que me deixa muito próximo do personagem como talvez nunca nenhuma novela me tinha deixado. E acredito que este Romeu não ficará por aqui. Vai fazer uma pausa e, se calhar, pode ter outro futuro de uma outra coisa, não digo já, já”, salientou.

Em relação à possibilidade de haver espetáculos reais com as personagens, Ricardo Pereira afirmou que “tem mesmo de acontecer”. “Tenho pessoas a pedirem-me autógrafos, vídeos, pessoas improváveis. Estes personagens entraram muito na vida das pessoas e têm de continuar a viver”.

O regresso ao Brasil

O ator prepara-se ainda para regressar ao Brasil para um novo trabalho. Ricardo Pereira revelou que no dia 10 de janeiro já vai dar início a “um projeto muito giro”.

“E sabe bem para cortar um bocadinho, mas acho que o Romeu e a história vai voltar. Talvez numa outra forma ou formato. É diferente o que fizemos e ainda bem, e esse era também o desfio principal, fazer algo diferente, e foi conseguido”, rematou.

