Depois de ter sido apresentada a nova temporada da SIC, o diretor de programas da estação de Paço de Arcos, Daniel Oliveira, começou por falar da entrevista a Francisco Pinto Balsemão, a sua segunda conversa com o fundador e presidente do Grupo Impresa.

Recordando a preparação da entrevista, partilhou: “Foi ler o livro todo, são mil páginas. É uma entrevista que não só antecipa os 30 anos da SIC, como também os 50 anos do Expresso estão já em linha de vista. E é também na semana do lançamento do livro, que é amanhã [21 de setembro]”.

Esta é a segunda vez que conversa com Balsemão, tendo já entrevistado o empresário em 2012, nos 20 anos da SIC. “Esta [entrevista] tem um contexto diferente, até porque tem um lado pessoal muito grande por força da biografia e daquilo que ela contém. Acho que é uma entrevista bastante surpreendente. Fico muito satisfeito de ter o nosso fundador no 'Alta Definição'”, acrescentou.

Sobre as novas apostas do canal no que diz respeito à programação, Daniel Oliveira referiu que estas novidades são para preencher o “outono e inverno”. “Ao contrário do que aconteceu nas outras temporadas que eram apostas mais imediatas, agora estamos a apontar a um contexto mais largo. Algumas destas coisas são para o imediato e outras não”, detalhou, revelando que o primeiro programa a estrear será a nova edição do ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ "tudo por tudo".

“Fizemos regressar três grandes fenómenos de audiências - ‘A Máscara’, o ‘Agricultor’ e o ‘Hell's Kitchen’ - vamos programá-los de forma estratégica, em datas que vamos anunciar. Posso dizer que o primeiro é o ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. Serão todos ao domingo, sendo que o ‘Agricultor’ tem uma componente diferente”, explicou, destacando que esta nova temporada do programa apresentado por Andreia Rodrigues é “mais curta do que as habituais”.

“É uma temporada especial, específica, com uma linguagem própria, o facto de serem agricultores que já estiveram presentes no programa, têm esta derradeira oportunidade. E sendo uma temporada mais curta, obviamente, há espaço para que haja um outro programa que surgirá na sequência que ainda não vou dizer qual é”, disse.

No que diz respeito à ficção, além da segunda temporada de ‘Amor Amor’ e da continuação de ‘A Serra’, o canal já está a preparar três novidades.

“Há pelo menos três novelas em diferentes fases”, contou, detalhando que vai começar a ser gravada uma novela até ao final do ano e estão a ser preparadas outras duas - uma em fase de escrita e outra em fase de pré-produção. "Não entram neste alinhamento porque têm uma visibilidade em antena mais posterior".

Já na plataforma de streaming Opto, além da terceira temporada da série ‘O Clube’ e da série ‘A Lista’, estão também outros projetos em fase de escrita, de aprovação, e outras de produção.

Uma outra novidade anunciada foi a exibição da primeira temporada de ‘O Clube’ que vai chegar à SIC no próximo sábado à noite. “Em antecipação à estreia da 3.ª temporada que será na Opto a partir de outubro”.

A SIC tem estado à frente da TVI no que diz respeito às audiências, e no último domingo o canal contou com uma especial vitória que marcou o fim do ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, juntando ao programa de ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, de Ricardo Araújo Pereira. A vitória estabeleceu-se contra o ‘Big Brother 2021’.

“Quando interrompemos o programa do Ricardo a 16 de maio porque ia entrar o Europeu e as férias, etc., algumas pessoas consideraram que foi cedo demais, mas acho que no período em que [esteve fora do ar] as pessoas tiveram saudades do programa. Ficou bastante evidente depois num regresso mais forte numa altura estratégica. Os resultados falam por si e é um programa absolutamente transversal do ponto de vista do público”, começou por dizer.

“Depois, o ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ para nós é sempre muito mais do que um programa de domingo. A importância de um programa como o do ‘Agricultor’ é o número de horas que nos fornece em termos de programação. E também para o domingo onde os resultados foram sempre ótimos, mesmo quando não esteve em posição de liderança como aconteceu na semana passada. Pensamos nos resultados e na programação como um todo. O resultado de ontem [19 de setembro] do ‘Agricultor’ não me surpreende, pela força que o programa tem, pela consistência em todas as diferentes fases de programação e pelo facto de estar numa quarta temporada. Isso ficou evidente”, acrescentou.

“Não reagimos em função da circunstância momentânea em relação ao regresso na semana passada do Ricardo ou a outro regresso, e ao resultado que isso possa ditar. Olhamos para cada circunstância e cada resultado em perspetiva daquilo que o programa ajuda a SIC em determinado horário, e da perspetiva que vai ter mais à frente. O ‘Agricultor’ é um programa muito consistente, que fala a públicos muitos específicos e muito fidelizados nesse género de programa. Acho que é natural e acredito que a temporada seguinte vai ser muito forte porque as pessoas já reconhecem aqueles agricultores, e porque conseguimos criar uma dinâmica muito feliz”, continuou, frisando o facto de o canal ter "diversidade, vários programas em carteira e em produção”.

Sabe-se ainda que a nova temporada do ‘Hell's Kitchen’ já está gravada, mas sobre ‘A Máscara’ Daniel Oliveira não quis adiantar mais informações.

Ainda sobre as audiências, estando a ganhar a SIC há vários meses consecutivos, mas com este último mês aparentemente mais ‘renhido’, o responsável reagiu: “É natural que haja momentos em que estamos numa posição com uma vantagem menor do que aquela que tivemos. Já tivemos vantagens muito maiores, no verão já tivemos vantagens menores e maiores... Estamos a falar de vantagens. Ganhar ainda é ganhar, sempre, seja por um, por dois…”.

“O que nós não fazemos é reagir em função do momento. Nós temos uma estratégia, sabemos o que querermos, o que vamos fazer e como vamos fazer. Este mês a vantagem ser mais curta não vai alterar o nosso pressuposto, as nossas apostas, aquilo que tínhamos programado, porque sabemos ler os resultados em função daquilo que é normal. Se há um conjunto de apostas da nossa concorrência, seja com os jogos da Champions, seja com aposta em programas que aumentam faixas que estavam a fazer um resultado residual, obviamente que essas faixas vão subir. Não encaramos nem reagimos a isso com nenhuma outra circunstância a não ser com a tranquilidade de sabermos aquilo que temos de fazer e que estamos a fazer”, realçou.

“Temos de pensar primeiramente em nós. Nós fizemos bem aquilo que temos de fazer nos nossos programas, na nossa estratégia de programação, estamos a fazer aquilo que nos compete. É com isso que conto, e é por isso que acredito que este trabalho que nós temos vindo a levar a cabo - e que hoje apresentamos aqui - vai continuar a dar frutos na programação, seja isso uma vantagem maior ou não tão grande”, rematou.

De lembrar que uma das grandes apostas do canal é o regresso de Bruno Nogueira ao entretenimento. Assunto que também foi comentado por Daniel Oliveira.

No que diz respeito aos Globos de Ouro, gala que se realiza no próximo dia 3 de outubro, o diretor da SIC revelou que foi enviado um convite a Cristina Ferreira, uma vez que está nomeada numa das categorias do evento.

