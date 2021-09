O evento decorreu esta segunda-feira, 20 de setembro, dias antes da 25.ª gala dos Globos de Ouro, que se realiza no dia 3 de outubro.

Em conversa com os jornalistas após serem anunciados os planos para a SIC nestes próximos meses, Daniel Oliveira não deixou de comentar os preparativos para o evento que, no ano passado, foi adiado devido à pandemia da Covid-19.

“Esta gala é especial, não só por serem os 25 anos, como é o primeiro grande momento do regresso a uma quase normalidade, a uma aproximação de normalidade nas nossas vidas. Este regresso vai ser feito com alguma emoção, também porque vamos premiar mais pessoas do que premiamos habitualmente, vamos ter 25 prémios”, começou por dizer, destacando depois a apresentação dos Globos, que este ano está a cargo da jornalista Clara de Sousa.

“Além do cunho pessoal que a Clara vai conferir à gala, e que desde logo acho que é uma tremenda mais-valia. Além do número redondo de serem os 25 anos, acredito que também vai ser surpreendente ver a Clara num registo diferente daquele que tem no ‘Jornal da Noite’ e que já vimos pontualmente em alguns programas. Vamos ter todos os rostos SIC presentes em palco e a apresentar prémios, a participar de alguma forma na gala…”, acrescentou.

Cristina Ferreira, que deixou a estação no ano passado para regressar à TVI, é uma das nomeadas para o Globo de Ouro de Personalidade do Ano - Entretenimento. Sobre a possibilidade de ver a diretora de entretenimento e ficção do canal rival nos Globos de Ouro, Daniel Oliveira apenas frisou: “Os nomeados foram todos convidados”.

“Todos os nomeados que receberam convite e que têm esse direito próprio de estar na gala, estão convidados para estar”, continuou.

Sobre se já houve alguma resposta ao convite enviado a Cristina Ferreira, Daniel Oliveira apenas destacou: “Eu não trato dos convites”.

Leia Também: Sofia Arruda terá programa na SIC Caras: "Vão poder vê-lo brevemente"