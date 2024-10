Iva Lamarão, de 41 anos, já tinha dado algumas dicas, sobretudo nas suas redes sociais, de que estaria num relacionamento com o empresário Tiago Oliveira.

No domingo, 29 de setembro, a apresentadora não deixou dúvidas ao estar acompanhada pelo mesmo na XXVIII gala dos Globos de Ouro.

Na passadeira vermelha, Iva Lamarão tirou várias fotografias ao lado de Tiago e, em declarações aos jornalistas explicou que apesar de, para si, "ser uma noite de trabalho, consegue sempre aproveitar entre os momentos de gravação".

Sobre a presença de Tiago Oliveira no evento, a apresentadora afirmou: "Este ano achei que fazia sentido". E revelou ainda: "Já esteve cá o ano passado, mas assim de forma muito discreta. E este ano também veio ver e assistir a esta gala pela primeira vez".

O casal confirmou estar a viver “uma fase muito feliz” da sua vida.

"Ao início não pareceu muito natural, mas agora acho que nós vamos… Como dizem os nossos amigos 'let's go with the flow'", declarou o namorado de Lamarão.

No que diz respeito aos planos em conjunto, a apresentadora da SIC não adiantou grandes detalhes. "Nós deixamos para nós. Vamos aparecer, mas eu acho que o que vamos querer viver e o que vamos vivendo acho que só a nós é que faz sentido vivermos a dois. É único, enfim, é nosso", concluiu.

No dia 1 de outubro, terça-feira, Iva Lamarão partilhou ainda um vídeo no seu Instagram, no qual revelou alguns detalhes da sua preparação para os Globos de Ouro e, claro, os momentos desse mesmo dia ao lado de Tiago Oliveira.