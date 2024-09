No passado domingo, 29 de setembro, o ator marcou presença na XXVIII gala dos Globos de Ouro. Seria de esperar que o mesmo aparecesse com a presumida companheira, mas acabou por ser apanhado na passadeira vermelha com a agente e amiga de longa data, Rita Carrelo.

Em entrevista ao Fama ao Minuto, Condessa revelou alguns detalhes das suas férias com a modelo. "Não há nada a esconder. Estivemos lá de férias, para descansar um bocadinho. Depois do Brasil, fomos para Itália e deu para recarregar baterias".

O ator admitiu ainda: "É sempre bom estarmos rodeados de pessoas que nos fazem bem, senão a energia desce, não é? E foi isso que aconteceu. Neste momento estou feliz".

Quando questionado sobre o facto de assumir a relação com Luisinha, Condessa respondeu: "Foi um assumir de estarmos bem juntos, sim. Claro que sim. Foi, obviamente. Sem ter de ser um espalhafato. Acho que foi natural, que é como eu gosto de viver as coisas, sem ser todo um evento, digamos assim".

O ator reconheceu que "a sua vida é pública", mas que sempre sentiu "o carinho das pessoas, quer estivesse com alguém ou não".

"Não interessa só ser uma figura pública quando é bom. Eu também partilho os momentos que são mais difíceis ou mais íntimos. E gosto de os partilhar à minha forma", salientou. "Esta foi a forma de eu dizer que estou bem e que estou feliz. Para bom entendedor, meia palavra basta".

José Condessa justificou ter ido acompanhado por Rita Carrelo com o facto de ser alguém que está "ao seu lado desde 2014".

"São relações diferentes, mas com muito amor à mesma e com muita partilha", concluiu.

