Foi durante a apresentação da nova temporada da SIC que o humorista foi anunciado como uma das apostas do canal.

Depois de ‘Principio, Meio e Fim’, Bruno Nogueira está de volta à estação com um novo programa de “entretenimento puro”, como contou Daniel Oliveira aos jornalistas presentes no evento.

Sem adiantar mais informações, o diretor de programas do canal apenas disse: “Posso revelar que é o regresso do Bruno ao entretenimento. O ‘Principio, Meio e Fim’ era um projeto misto de ficção e entretenimento, aqui é entretenimento puro”.

Questionado pelos jornalistas, Daniel Oliveira revelou ainda que o novo projeto do humorista será “num horário mais cedo” do que o do ‘Principio, Meio e Fim’, e “não é um talk show”.

Um formato que "vai ter humor à mistura” e não vai contar com nenhum dos outros nomes presentes no 'Principio, Meio e Fim'. "É só o Bruno", afirmou.

Recorde-se que durante a apresentação da nova temporada da SIC, Daniel Oliveira falou ainda dos Globos de Ouro, contando que foi enviado um convite a Cristina Ferreira, uma vez que está entre os nomeados de uma das categorias do evento.

Leia Também: Cristina Ferreira nos Globos de Ouro? "Os nomeados foram convidados"