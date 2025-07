João Moura Caetano, suposto namorado de Luíza Abreu, fez um vídeo nas redes sociais a apelar ao voto para que a artista fique mais uma semana na casa do 'Big Brother', mencionando o orgulho que sente da sua prestação.

Se dúvidas houvesse que João Moura Caetano e Luíza Abreu eram um casal, estas parecem estar a diminuir. Os dois nunca assumiram uma relação e as partilhas que fazem nas redes sociais são muito enigmáticas e discretas, nunca mencionando diretamente um ou outro. Mas com Luíza no 'Big Brother Verão', o ator parece ter tomado a decisão de, publicamente, falar sobre o assunto. Foi Frederica Lima que partilhou um vídeo na sua página de Instagram onde podemos ver o famoso toureiro a fazer um vídeo a apelar ao voto para que a sua suposta companheira fique na casa mais vigiada do país mais um semana. Aliás, a própria Frederica faz questão de mencionar que o toureiro "é o namorado da Luíza", na legenda da partilha. "Maltinha que é a favor de um jogo tranquilo, com respeito, opinião, empatia, educação e jogar limpo sem prejudicar nem pisar, nem ofender os outros, longe de gritarias e faltas de respeito. Este não é um apelo qualquer! Deixo o apelo mais fofo porque sou uma romântica e nada melhor que ser o próprio namorado da Luiza a dar a cara e a apelar ao voto! Achei fofo! Eles são fofos! Bora lá votar e ajudar a Luizinha a ficar!", escreveu Frederica. Já no vídeo, João acaba por elogiar a prestação de Luíza. "Hoje venho aqui noutra função, vinha apelar ao voto na Luizinha. Votem todos para salvar a Luizinha na gala do 'Big Brother', ela tem feito uma ótima prestação naquele jogo, é um grande orgulho como já tive oportunidade de dizer, principalmente com boa educação, bons sentimentos e entreajuda, sempre pronta a um abraço e a ajudar o próximo e isso é o que conta na vida. Isso devia ser valorizado, força", refere João Moura Caetano. Afinal, João Moura Caetano e Luíza Abreu namoram ou não namoram? Esta suposta relaçao terá começado de forma polémica. E porquê? Porque o toureiro tinha sido namorado de Luciana Abreu, irmã mais velha de Luíza e com quem esta mantêm uma relação distante marcada por vários escândalos e controvérsias.

João Moura Caetano e Luciana Abreu estiveram juntos entre março e novembro de 2023 e até se chegou a falar de casamento já que o toureiro teria pedido a apresentadora da SIC em casamento.

De seguida, o toureiro assumiu uma relação com Bárbara Norton de Matos que chegou também ao fim cinco meses depois. A meio de 2024, o nome do alentejano foi associado ao de Luíza mas até agora não tinham existido grandes provas do relacionamento. A cantora foi vista algumas vezes em corridas de touros do namorado mas sem nunca assumirem nada.

