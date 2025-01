A alegada relação entre João Moura Caetano e Luiza Abreu, irmã de Luciana Abreu, foi um dos assuntos comentados na emissão do 'Passadeira Vermelha' da passada sexta-feira, 10 de janeiro.

Com informações exclusivas, Zulmira Garrido revela ao painel de comentadoras que tinha falado com o cavaleiro.

"Falei com o João Moura Caetano e eles não namoram. As pessoas podem-se dar, podem ser amigos", revelou Zulmira.

"A Zulmira acredita nisso?" retorquiu Liliana Campos.

"Eu acredito que eles não namoram ainda. Acredito no que ele me diz, não tinha interesse nenhum em estar a desmentir uma coisa. O João tem o direito a ser feliz como todas as outras pessoas", concluiu a comentadora do social.

Leia Também: Namoro? João Moura Caetano e irmã de Luciana Abreu trocam carinho

Leia Também: "O novo namorado da Luciana Abreu é um belo pedaço de rapaz"