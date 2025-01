A alegada relação entre João Moura Caetano e Luiza Abreu foi comentada na emissão desta segunda-feira, 20 de janeiro, do 'Passadeira Vermelha'.

Carolina Ortigão, uma das novas comentadoras do formato, usou o humor para dar a sua opinião:

"Eu acho que, antes de mais, o João é um garanhão. Tem muito sucesso com a família Abreu. Eu não tenho nada contra [...] É com uma, é com outra, fica bem com uma, fica bem com outra. Dá-se bem com todas [...] Ele é toureiro, sabe tourear, o que é que eu posso dizer mais?", concluiu a mãe de Lourenço Ortigão.

"Ele tem mel", disse ainda o comentador Hugo Mendes.

