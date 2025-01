Depois de meses de especulação, João Moura Caetano e Luísa Abreu parecem ter confirmado a relação amorosa entre ambos... ou pelo menos a proximidade existente.

O cavaleiro tauromáquico fez uma partilha na rede social Instagram, que mereceu uma troca de carinho por parte da irmã de Luciana Abreu.

Luísa comentou a partilha com um emoji em forma de coração. Já o toureiro respondeu com as letras: S U.



© Reprodução Instagram - João Moura Caetano

Recorde-se que o romance entre João Moura Caetano e Luísa Abreu apanhou tudo e todos de surpresa, já que o cavaleiro namorou recentemente com Luciana Abreu. Agora, parece ter-se apaixonado pela irmã da ex-namorada.

Mais curioso ainda é o facto de Luciana Abreu e a irmã estarem há vários anos de relações cortadas.

