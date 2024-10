Bruno Nogueira está de volta à televisão no próximo ano. O humorista terá um novo programa na RTP.

A notícia foi avançada na quarta-feira, 9 de novembro, na apresentação dos novos programas de humor do canal, conforme é possível ver na conta de Instagram do mesmo.

De acordo com Bruno Nogueira, o programa irá estrear nos primeiros meses de 2025. "Vai ser muito engraçado. Só que com um orçamento mais baixo, mas a ideia está lá", disse o humorista no evento.

Bruno Nogueira elogiou ainda a estação televisiva, dizendo que é "uma das únicas, senão a única" a apresentar um conjunto de programas dedicados ao humor.

As novidades da grelha passam ainda por uma nova temporada de 'Taskmaster', 'Programa Cautelar' e '5 Para a Meia Noite'; 'Herói Nacional' com Fernando Alvim; 'Guia Porchat' com Fábio Porchat; um programa de João Paulo Rodrigues e Pedro Alves; 'Bairro do Humor', com uma equipa que conta com Eduardo Madeira e Jessica Athayde; a celebração dos 50 anos de carreira de Herman José; e Filomena Cautela terá ainda um segundo programa.