O presidente executivo (CEO) da Impresa disse hoje à Lusa esperar que a SIC Novelas, que arranca em outubro, contribua para que o universo de canais do grupo "suba ainda mais no conjunto de audiências no cabo".

"Acreditamos que o canal contribuirá para que o universo de canais SIC suba ainda mais no conjunto das suas audiências no cabo, onde temos atingido recentemente excelentes resultados, por exemplo, com o crescimento da SIC Mulher, que está a ter o seu melhor ano de sempre, bem como com a SIC Caras", afirmou Francisco Pedro Balsemão, quando questionado sobre metas para o primeiro ano do canal.

O novo canal arranca às 18h da próxima terça-feira, 1 de outubro.

Sobre a razão para lançar a SIC Novelas agora, o gestor referiu que "as telenovelas são regularmente os programas mais vistos na televisão portuguesa".

No caso da SIC, "a qualidade da ficção tem aumentado de forma evidente nos últimos anos, com muitos produtos do género a serem premiados em festivais internacionais", prosseguiu.

Na plataforma de 'streaming' Opto "as nossas novelas sempre obtiveram excelentes resultados em termos de visualizações e 'engagement'", pelo que "acreditamos que, por todas estas razões, há espaço para uma oferta nova", sublinhou Francisco Pedro Balsemão.

Sobre o investimento neste novo canal, o CEO da Impresa referiu que "a SIC faz sempre investimentos criteriosos e, por isso, este foi mais um movimento sustentado", uma vez que serão aproveitadas muitas das suas "melhores produções".

Francisco Pedro Balsemão salientou ainda que o consumo de canais de cabo em Portugal "continua a crescer, bem como o investimento publicitário nesses canais". Face a isso, "este é o momento certo para alargar o nosso universo de canais temáticos", considerou.

"Além disso, a confiança dos nossos parceiros na área da distribuição de conteúdos foi fundamental para decidirmos dar este passo", acrescentou, esclarecendo que este novo canal é dedicado a telenovelas, incluindo programas sobre os bastidores e atores.

A SIC Novelas "estará disponível, por enquanto, apenas em Portugal", nas plataformas Meo, NOS e Vodafone.

A produção juvenil irá passar aos finais de tarde do canal, das 18:00 às 20:00 e, em horário nobre, das 20:00 às 23:30, quatro grandes produções SIC ocupam a antena: Espelho d'Água, Amor Maior, Rosa Fogo e Coração d'Ouro.

Durante a madrugada, magazines SIC como o E-Especial marcarão presença e as manhãs são dedicadas aos mais novos com Uma Aventura, de acordo com a Impresa.

O canal tem como diretora Aida Pinto, que entrou na SIC, em 1996, para a área das autopromoções, tendo passado para o departamento de grelha e programação, onde começou o projeto da SIC Internacional.

A responsável esteve sempre ligada aos canais temáticos da SIC, à grelha e programação, e acumulará o cargo de diretora de gestão de programação da SIC com a direção da SIC Novelas e da SIC Internacional.

Leia Também: SIC vai lançar um novo canal (só) de novelas