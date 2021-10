Rogério Samora celebra mais um aniversário esta quinta-feira, 28 de outubro, e continua a lutar pela vida depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no passado mês de julho.

Neste dia especial, a SIC homenageou o ator no Instagram com duas publicações.

A mais recente destaca um vídeo com algumas imagens do artista, que integrava o elenco da novela 'Amor Amor'.

"Parabéns Rogério. A família SIC sente a tua falta. Enviamos-te força e uma corrente de boas energias para que no final, corra tudo bem. Até breve", lê-se na legenda do vídeo que pode ver abaixo:

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por SIC (@sicoficial)

Os tributos continuam a surgir nas redes sociais, com a colega e amiga Carla Andrino a juntar-se a esta onda de carinho. "Hoje, é o dia do teu aniversário, Meu querido amigo. Hoje - como sempre desde que te conheci - celebro a ternura, carinho e amizade que sentimos um pelo outro. Continuo à espera para te abraçar. Até lá, vives no meu coração", disse.

