Rogério Samora continua internado no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, no passado mês de julho. No Facebook, o primo do ator, Carlos Samora, tem vindo a atualizar as informações sobre o estado de saúde do artista e esta quarta-feira voltou a falar na rede social.

"Mais uma visita ao Rogério Samora, mais um aperto de mão e mais perguntas feitas à equipa médica e o que me foi dito é que a situação dele continua sem alteração ou seja estável e com prognóstico reservado", começou por dizer.

"Só nos resta esperar que o Rogério não nos volte as costas, pois quer os médicos quer a equipa de enfermagem a qual aproveito para agradecer tudo o que estão a fazer para o termos de volta", acrescentou, mantendo a esperança das melhoras do ator.

"Continuamos a acreditar e a ter fé que ele dentro em breve nos vai de novo olhar de frente e fazer-nos a vontade", rematou.

