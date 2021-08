Internado desde o dia 20 de julho no Hospital Amadora Sintra na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu durante as gravações da novela 'Amor Amor', as mais recentes notícias sobre Rogério Samora indicam que o estado de saúde do ator permanece sem grandes alterações.

As informações foram dadas pelo primo, Carlos Samora, que é quem tem transmitido ao público as novidades sobre a saúde do artista.

"Mais uma ida ao Hospital Fernando da Fonseca para voltar a apertar a mão e ter uns momentos de conversa com o Rogério Samora", começou por revelar no Facebook esta segunda-feira, 16 de agosto.

"O estado de saúde dele continua sem sofrer alterações significativas, está estável e com prognóstico reservado segundo me foi dito pela médica de serviço da UCICardio", nota.

"Com a fé e a esperança de todos nós, vamos dar-lhe FORÇA para voltar ao nosso convívio e continuar a fazer o que gosta", termina.

