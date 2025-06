Cláudia Vieira completa 47 anos esta sexta-feira. Nas redes sociais, a atriz partilhou uma publicação com várias imagens do dia e Pedro Teixeira, antigo companheiro, fez questão de deixar uma mensagem.

Cláudia Vieira completa, esta sexta-feira, 47 anos de idade. A atriz da SIC partilhou na sua página de Instagram alguns detalhes deste dia tão especial. Nas imagens, a artista aparece a soprar as velas de aniversário e mostra também um dos presentes que recebeu das filhas, Maria, de 15 anos, e Caetana, de cinco. No ramo de flores brancas pode ler-se os diminutivos das meninas, 'Mary Boo' e 'Cuca', bem como o nome do companheiro de Cláudia Vieira, João Alves, de 40 anos, com quem vive uma relação desde 2015. "Parabéns, mamã. Amo-te", é outra das mensagens que é possível ler. © Instagram - Cláudia Vieira Em gravações da nova novela do canal de Paço de Arcos, Cláudia Vieira mostrou-se ainda ao lado da atriz brasileira Vanessa Giácomo. As duas serão as personagens de destaque na trama da SIC, onde vão dar vida à protagonista e à antagonista, respetivamente. "A vida a acontecer. E assim se passa o meu dia, a fazer o que amo e ainda consegui fugir para almoçar com o mais que tudo! O que está para vir ainda não sei… mas estou feliz", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários da partilha há várias caras conhecidas a darem os parabéns à atriz. Sofia Cerveira fez questão de lhe deixar bonitas palavras. "Parabéns, minha Claudeter do coração. Destacas-te deste meio por seres como és! Única, especial, sensível, atenta e pura", escreveu a apresentadora. João Reis, Luciana Abreu, Catarina Gouveia e Joana Cruz também deixaram palavras de carinho à atriz. Por entre vários comentários há um que se destaca. Pedro Teixeira escreveu: "Parabéns", gesto esse que colecionou muitos 'gostos'. Recorde a antiga relação de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira Pedro e Cláudia viveram uma relação de cerca de nove anos. Os dois conheceram-se em 2004 quando protagonizaram a segunda temporada de 'Morangos com Açúcar', a série juvenil da TVI. O namoro da ficção, das personagens Ana Luísa e Simão, passou para a realidade. Em 2010 nasceu Maria, a filha do casal, porém, em 2014 separaram-se. Pedro começa a namorar com Sara Matos pouco depois, namoro esse 'assumido' em 2016 pela atriz numa entrevista ao 'Alta Definição'. Dessa relação, terminada em junho de 2023, nasceu Manuel, de três anos. Aliás, o nome de Sara Matos foi recentemente associado a outro possível relacionamento. Uma publicação adiantou que a artista, de 35 anos, estaria a namorar com o músico Tiago Bettencourt já que este foi visto algumas vezes a assistir a espetáculos de teatro onde Sara participava.

Poucos dias depois destes rumores, o músico recorreu à sua página de Instagram para negar tudo.

"Esta notícia não é verdade, por outro lado, podem comprar bilhetes no link da bio para os meus concertos de dezembro. Dia 18 no Campo Pequeno e 20 no Superbock Arena no Porto.

Estão todos convidados, até os 500 novos seguidores que ganhei nos últimos dois dias graças a esta tanga que um espertinho/a [...] inventou por me ter visto numa peça da Sara, de que gostei bastante. [...] Aqui não é sítio de fofocadas", escreveu Tiago na legenda de uma publicação.